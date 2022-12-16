Manisa FK evinde çıkış arıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan 24 puanlı Manisa Futbol Kulübü, 17 Aralık Cumartesi günü evinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 16 puanlı Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Gamze Durmuş Pakkan düdük çalacak.



Manisa FK'da sakatlıkları süren orta saha Nizamettin ve golcü Adem görev yapamayacak. Kasığında yırtık tespit edilen stoper Domgjoni'nin durumu ise maç saati netlik kazanacak. Teknik direktör Levent Eriş, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Maça iyi hazırlandık. Hedefimiz kazanıp yeniden çıkışa geçmek" yorumunu yaptı.

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