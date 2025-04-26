Manisa FK çok kritik virajda

Manisa Futbol Kulübü pazar günü en önemli rakiplerinden Şanlıurfaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK çok kritik virajda
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26 Nisan 2025 16:06
Son güncelleme 26 Nisan 2025 16:07
Trendyol 1. Lig'de geçen hafta evinde Ankaragücü'nü 2-1 yenerek düşme hattından çıkanManisa Futbol Kulübü pazar günü en önemli rakiplerinden Şanlıurfaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.  11 Nisan Stadı'nda Gürcan Hasova'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Cezası nedeniyle ev sahibi Şanlıurfaspor taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak.

Bu maç öncesi Şanlıurfaspor 40 puanla 17'nci basamakta yer alırken, 41 puana sahip Manisa FK 16'ncı durumda. Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, bir final maçına daha çıkacaklarını belirterek, "Ankaragücü galibiyetinin ardından bu maçı da kazanmalıyız. Ligde kalma adına çok kritik bir hafta. Kazanırsak önemli bir avantaj elde edeceğimizi biliyoruz" dedi.

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