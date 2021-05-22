Manisa FK büyük oynuyor; Rodallega ve Sakıb Aytaç hamlesi

Manisa FK, Denizlispor'dan ayrılan Kolombiyalı golcü Rodallega'nın yanı sıra sözleşmesi biten sol bek Sakıb Aytaç ile ilgileniyor. İmzaların atılması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Manisa FK büyük oynuyor; Rodallega ve Sakıb Aytaç hamlesi
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22 Mayıs 2021 15:42
Hugo Rodallega
Hugo Rodallega
Denizlispor
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, transferde büyük oynuyor.

Yeni Asır'ın haberine göre; Siyah beyazlılar, Süper Lig ekibi Konyaspor'un da istediği Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ile anlaşma sağladı. Manisa ekibinin Denizlispor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcunun transferini kısa bir süre içinde açıklaması bekleniyor.

EN SKORER
Rodallega, 2020-21 sezonunda attığı 14 golle Denizlispor'un en skorer ismi olmasına karşılık takımını ligde tutmayı başaramamıştı.

SAKIB AYTAÇ İLE DE GÖRÜŞÜYOR
Manisa temsilcisi ayrıca, Denizlispor'la anlaşması biten sol bek Sakıb Aytaç ile de görüşmelerini sürdürüyor. Aytaç, Gençlerbirliği, Tavşanlı Linyit, Antalyaspor, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'da forma giydi.

17 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ
Bu sezon Denizlispor'da 17 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki Sakıb Aytaç, 1 gol attı, 1302 dakika sahada kaldı.

 

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