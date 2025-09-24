Manisa FK, Bandırmaspor engelini rahat geçti!

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor'a konuk oldu.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manisa FK, 4-1 kazandı.



Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 28. ve 72. dakikalarda Lois Diony, 42. dakikada Yassine Benrahou ve 67. dakikada Burak Süleyman attı.



Manisa FK cephesinde Yassine Benrahou 41. dakikada Penaltı kaçırdı.



Bandırmaspor'un tek golünü ise 56. dakikada Atınç Nukan kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Manisa FK, 4 haftalık galibiyet hasretini sona erdirerek puanını 8'e çıkardı. Bandırmaspor ise 8 puanda kaldı.



Siyah-beyazlılar gelecek hafta Bodrum FK'yi kendi evinde ağırlayacak. Balıkesir ekibi deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak.