12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Mancini: "Galatasaray inanılmaz"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, "Galatasaray gibi milyonlarca taraftarı olan takımları çalıştırmak inanılmaz bir şey." diye konuştu.

Mancini: 'Galatasaray inanılmaz'
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Trento Spor Festivali'nde açıklamalarda bulundu.

Yurt dışındaki iki deneyimi hakkında konuşan İtalyan teknik adam, Rusya'daki döneminin kendisi için kolay olmadığını söyledi.

"KOLAY OLMADI"

Kariyerinde Rusya'da Zenit'i çalıştıran Mancini, "Her deneyim size yardımcı olur. Rusya'daki deneyimim kolay olmadı. Kişisel olarak önemli bir deneyimdi ve kesinlikle bir şeyleri değiştirdi." dedi.

"İNANILMAZ BİR ŞEY"


Türkiye'de Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, İstanbul'u Napoli'ye benzetti. Napoli şehrine her zaman büyük hayranlık duyduğu belirtilen ve sık sık şehre giden Mancini, "Harika bir yer. İstanbul, Napoli'yi andırıyor. İnsanlar harika. Norveç'e maç yapmaya gittiğinizde, orada 20 bin Türk bulursunuz. Galatasaray gibi milyonlarca taraftarı olan takımları çalıştırmak inanılmaz bir şey. Herkes takımına çok bağlı." sözlerini sarf etti.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Sarı-kırmızılılar ile 46 maça çıkan İtalyan teknik adam, 1.89 puan ortalaması yakalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
