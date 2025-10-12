Mancini: 'Galatasaray inanılmaz'

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Trento Spor Festivali'nde açıklamalarda bulundu.
Yurt dışındaki iki deneyimi hakkında konuşan İtalyan teknik adam, Rusya'daki döneminin kendisi için kolay olmadığını söyledi.
"KOLAY OLMADI"
Kariyerinde Rusya'da Zenit'i çalıştıran Mancini, "Her deneyim size yardımcı olur. Rusya'daki deneyimim kolay olmadı. Kişisel olarak önemli bir deneyimdi ve kesinlikle bir şeyleri değiştirdi." dedi.
"İNANILMAZ BİR ŞEY"
Türkiye'de Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini, İstanbul'u Napoli'ye benzetti. Napoli şehrine her zaman büyük hayranlık duyduğu belirtilen ve sık sık şehre giden Mancini, "Harika bir yer. İstanbul, Napoli'yi andırıyor. İnsanlar harika. Norveç'e maç yapmaya gittiğinizde, orada 20 bin Türk bulursunuz. Galatasaray gibi milyonlarca taraftarı olan takımları çalıştırmak inanılmaz bir şey. Herkes takımına çok bağlı." sözlerini sarf etti.
Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Sarı-kırmızılılar ile 46 maça çıkan İtalyan teknik adam, 1.89 puan ortalaması yakalamıştı.
