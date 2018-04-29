nda kazanan, uzatma dakikalarında gelen golün ardından Manchester United oldu.'in 35. haftasındaki mücadele, Old Trafford Stadı'nda oynandı.MANU 16. dakikada Pogba'nın golüyle öne geçerken, Arsenal'in tek golünü 51. dakikada Mkhitaryan kaydetti. Tam karşılaşma bu skorla sona erecek derken, 90+2. dakikada Fellaini sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.Bu sonucun ardından Manchester United puanını 77 yaptı ve 2. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi bileti almayı garantiledi. Arsenal ise 58 puanla 6. sırada kaldı.Premier lig'in 36. haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşılaşacakken, Arsenal ise evinde Burnley'i konuk edecek.