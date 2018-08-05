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Manchester United stoperini buldu!

Manchester United'ın Tottenham'dan stoper Toby Alderweireld transferini 48 saat içerisinde bitireceği öne sürüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester United stoperini buldu!
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05 Ağustos 2018 00:59
Manchester United'ın Tottenham'dan Toby Alderweireld transferi için son aşamaya geldiği ifade edildi.

Mirror'da yer alan haberde; Tottenham'ın 85 milyon Euro bonservis talep ettiği Alderweireld için inadı kırılırken, fiyatı 67 milyon Euro'ya kadar çekti ve Manchester United, 29 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldi. Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Alderweireld için bu fiyatlara inmesinin bir nedeninin de oyuncunun transfer istemesi ve kontratını yenilememesi olarak gösterildi.

İki kulübün anlaşmasının ardından Alderweireld ile Manchester United yetkililerinin görüşmelere başlayacağı ve kontrat görüşmelerinin ardından 48 saat içerisinde transferin resmileşeceği bilgisi verildi.

Manchester United'ın, Alderweireld için Tottenham'ın fiyat inmemesi nedeniyle Harry Maguire ve Yerry Mina transferlerine yöneldiği ancak Belçikalı stoperin transferinin ardından bu 2 isimden vazgeçileceği notu düşüldü.

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