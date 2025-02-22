İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Everto ile Manchester United karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Everton, 19. dakikada Beto ve 33. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Manchester United, 72. dakikada Bruno Fernandes'in frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Manuel Ugarte, 80. dakika skora eşitliği getirdi.
2 maç aradan sonra puan alan Manchester United, puanını 30'a yükseltti.
Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve 2. beraberliğini elde eden Everton, puanını 31'e çıkardı.
Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town'u ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.
Everton, 19. dakikada Beto ve 33. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Manchester United, 72. dakikada Bruno Fernandes'in frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Manuel Ugarte, 80. dakika skora eşitliği getirdi.
2 maç aradan sonra puan alan Manchester United, puanını 30'a yükseltti.
Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ve 2. beraberliğini elde eden Everton, puanını 31'e çıkardı.
Manchester United, gelecek hafta Ipswich Town'u ağırlayacak. Everton ise Brentford deplasmanına gidecek.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<