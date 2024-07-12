Manchester United, Ferdi için ısrarcı!

Fenerbahçe'de transfer sezonun popüler isimlerden Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor.
EURO 2024'te A Milli Takım formasını terleten 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Türk yıldıza İngiltere ve İtalya'dan yoğun ilgi gösteriliyor.
MANCHESTER UNITED, FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR
Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın yakından tanıdığı Ferdi için kulüp yönetime ısrarcı davrandığı ve transferin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi.
30 MİLYON EURO İSTİYOR
Genç yıldızdan en az 30 milyon euro bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe'nin bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.
8 GOLE DİREKT KATKI
Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Türk yıldız, 3 gol ve 5 asist katkısında bulundu. 2018-2019 sezonu başında Hollanda'nın Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bedelle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, piyasa değerini 21 milyon euro'ya yükseltti.
EURO 2024'te A Milli Takım formasını terleten 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Türk yıldıza İngiltere ve İtalya'dan yoğun ilgi gösteriliyor.
MANCHESTER UNITED, FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR
Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın yakından tanıdığı Ferdi için kulüp yönetime ısrarcı davrandığı ve transferin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi.
30 MİLYON EURO İSTİYOR
Genç yıldızdan en az 30 milyon euro bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe'nin bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.
8 GOLE DİREKT KATKI
Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Türk yıldız, 3 gol ve 5 asist katkısında bulundu. 2018-2019 sezonu başında Hollanda'nın Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bedelle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, piyasa değerini 21 milyon euro'ya yükseltti.
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