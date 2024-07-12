Manchester United, Ferdi için ısrarcı!

Fenerbahçe'nin milli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'teki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz devi Manchester United, Türk yıldızın transfer edilmesi için devreye girdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United, Ferdi için ısrarcı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2024 11:24
Fenerbahçe'de transfer sezonun popüler isimlerden Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor.

EURO 2024'te A Milli Takım formasını terleten 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Türk yıldıza İngiltere ve İtalya'dan yoğun ilgi gösteriliyor.

MANCHESTER UNITED, FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR

Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın yakından tanıdığı Ferdi için kulüp yönetime ısrarcı davrandığı ve transferin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi.

30 MİLYON EURO İSTİYOR

Genç yıldızdan en az 30 milyon euro bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe'nin bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

8 GOLE DİREKT KATKI

Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Türk yıldız, 3 gol ve 5 asist katkısında bulundu. 2018-2019 sezonu başında Hollanda'nın Nijmegen takımından 1.4 milyon euro bedelle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, piyasa değerini 21 milyon euro'ya yükseltti.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery