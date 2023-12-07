Manchester United'dan dev takas hamlesi

Manchester United, Eylül ayında oynanan ve kaybedilen Arsenal maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Jadon Sancho alternatif arayışlarını sürdürmeye devam ediyor.



Sık sık Khvicha Kvaratskhelia'nın adı geçse de son zamanlarda Alejandro Garnacho'nun gösterdiği performansla sol kanatta transfere ihtiyaç duymadığını düşünen Manchester United gözünü Borussia Dortmund forması giyen Donyell Malen'ı kestirdi.



TAKAS HAZIRLIKLARI VAR



Manchester United'da kadro dışı bırakıldıktan sonra adı sık sık Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Jadon Sancho için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Bild'de yer alan habere göre Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. Manchester United'da gözüne kestirdiği 24 yaşındaki Hollandalı kanat için Jadon Sancho'yu takasta kullanmak istiyor.



DORTMUND SICAK BAKIYOR



Haberin devamında ise Donyell Malen'in, İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı ve Borussia Dortmund'un, Donyell Malen için 26 milyon euro bandında gelecek bir teklife sıcak bakabileceği iddia edildi.



Ancak Jadon Sancho'nun tekrardan Signal Iduna Park'ta forma giyebilmesi için Manchester United'da kazandığı yıllık 19.5 milyon euroluk maaşında indirime gitmek zorunda.



19 MAÇA ÇIKTI



Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 19 resmi maça çıkan Donyell Malen bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.





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