Manchester United'dan 60 milyon euro'luk görüşme

Orta saha transferinde arayışlarını sürdüren Manchester United, gözünü Paris Saint-Germain forması giyen 23 yaşındaki ön libero Manuel Ugarte'ye çevirdi.



60 MİLYON EURO



Le Parisien'de yer alan habere göre; Manchester United'ın Manuel Ugarte'yi 60 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Haberde, iki tarafın görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.



KİRALAMA DA OLABİLİR



Ayrıca Manchester United'ın Paris Saint-Germain ile son pürüzleri aşamaması durumunda da oyuncu için kiralama yöntemine de gidebileceği ifade edildi.



PSG PERFORMANSI



PSG, Uruguaylı orta sahayı geçen sezon Sporting'ten 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fransız ekibindeki ilk sezonunda 37 maçta süre bulan Ugarte, 3 kez asist yaptı.





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