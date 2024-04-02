Manchester United'da savunmaya aday Bremer

Manchester United, Juventus'tan savunma oyuncusu Gleison Bremer ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da savunmaya aday Bremer
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02 Nisan 2024 17:35
Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişim yapmaya hazırlanıyor.

Birçok bölgeye transfer planlayan İngiliz ekibinde takviye yapılacak bölgelerden birisi de stoper mevkisi.

Sky'da yer alan habere göre, Manchester United, savunma transferi için Juventus'tan Gleison Bremer ile ilgileniyor.

MANU'DAN YAKIN TAKİP

Manchester United'ın, Brezilyalı savunma oyuncusunu izlediği ancak şu anda transfer için somut bir gelişme olmadığı ifade edildi.

FİYATI DA SORUN

Bremer için olası bonservis beklentisinin 50-60 milyon euro olduğu ve bu bedelin Manchester United için pahalı olduğu öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 30 maçta sahaya çıkan Bremer, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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