Manchester United, Belçika'dan avantajla döndü!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Manchester United, deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş için avantajı elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Manchester United, Belçika'dan avantajla döndü!
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20 Şubat 2020 22:49
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Belçika ekibi Club Brugge, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk etti.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Brugge, 15. dakikada Emmanuel Dennis ile öne geçti. Manchester United, cevabı 36. dakikada Anthony Martial ile verdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı.

Manchester United'da yeni transfer Bruno Fernandes, 81. dakikada Diogo Dalot'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu maçın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü İngiltere'de Old Trafford'da oynanacak.

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