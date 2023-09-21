Manchester taraftarı Altay Bayındır'ı istiyor

Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada hatalı bir gol yiyen Andre Onana, Manchester United taraftarını çileden çıkardı. İngiliz taraftarlar, sosyal medyada kalede Altay Bayındır'ı görmek istediklerini belirten yorumlarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Manchester taraftarı Altay Bayındır'ı istiyor
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21 Eylül 2023 09:55
Manchester United'ın bu sezon sıklıkla eleştirilen tecrübeli kalecisi Andre Onana, Bayern Münih karşısında yine hatalı goller yedi.

Leroy Sane'nin attığı ilk golde topu elinden kaçırarak ağlara gitmesine engel olamayan Onana, sosyal medyada dalga konusu oldu.

Onana, sezon başından bu yana kalesine gelen 12 şutun 9'unda golü engelleyemedi ve topu ağlarında gördü. Hakkında birçok troll paylaşım yapılan Andre Onana, sosyal medya kullanıcılarının espri aracı haline geldi.

ALTAY BAYINDIR'I İSTİYORLAR 

Öte yandan özellikle Manchester United taraftarları, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın artık formayı alması gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı.

İngilizler, sürekli hatalı goller yiyen Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın denenmesi gerektiğini yazdı.

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