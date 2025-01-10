Manchester City transferi bitiriyor: 50 Milyon euro

Manchester City'nin Lens'in 20 yaşındaki savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov'u kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City transferi bitiriyor: 50 Milyon euro
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10 Ocak 2025 12:16
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester City, takıma yapılacak takviyeler için harekete geçti.

Sky'da yer alan habere göre; Pep Guardiola'nın takımı, Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'u kadrosuna katmaya yakın.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

Haberde İngiliz devinin Lens'e Özbek stoper için bonuslarla birlikte 50 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.

Pep Guardiola da 20 yaşındaki stoperin transferine onay verdi. Manchester City'nin son pürüzlerin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Bu sezon Lens'te 16 maça çıkan Khusanov, 1 asistlik performans sergiledi.

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