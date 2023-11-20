Manchester City'e kötü haber! Alacakları için dava açtı!

Premier Lig'in lideri Manchester City'ye şok bir haber geldi.



Sky Sports'un haberine göre; 2021'deki cinsel saldırı suçlamasının ardından 'maaşında izinsiz kesinti' iddiasıyla İngiliz ekibine dava açtı.



Mendy, 2 yıllık maaşında kendisinin bilgisi dışında kesinti yapıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.



SUÇLAMALARDAN AKLANDI



Yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılarak Lorient'e imza atan 29 yaşındaki oyuncu, cinsel saldırı suçlamasında aklanmıştı.



REKOR BEDELLE ALINMIŞTI



Manchester City oyuncuyu 2017 yılında 52 milyon sterlin bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer etmişti.



İngiliz ekibinde 3 şampiyonluk yaşayan Mendy, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı.



Cinsel saldırı iddiaları sonrası 29 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Lorient'e transfer oldu.





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