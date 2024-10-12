Manchester City açıkladı: Hugo Viana

Manchester City, Txiki Begiristain'in sezon sonunda görevden ayrılacağını ve sportif direktörlük görevine Sporting Lizbon'dan Hugo Viana'nın getirileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City açıkladı: Hugo Viana
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12 Ekim 2024 16:38
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sportif direktör değişikliğine gidileceğini açıkladı.

İngiliz ekibi, 2012 yılından beri sportif direktörlük görevini yürüten Txiki Begiristain, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağını ve yerine Sporting Lizbon'dan Hugo Viana'nın sportif direktör olarak getirileceğini duyurdu.

Portekizli isim, 2018 yılından beri Sporting'de görev yapıyor.
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