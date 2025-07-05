05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
2-0
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
23:00
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
0-154'
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
23:00
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
2-026'
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
0-1
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
1-0

Mallorca'ya Barcelona'dan geliyor: Pablo Torre

İspanyol ekibi Mallorca, transfer çalışmaları kapsamında Barcelona oyuncusu Pablo Torre'yi yakın takibine aldı.

calendar 05 Temmuz 2025 22:09
Fotoğraf: Imago
Mallorca'ya Barcelona'dan geliyor: Pablo Torre
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

La Liga ekiplerinden Mallorca, genç yetenekler ile takımını güçlendirmek istiyor.

Bu transfer hedefi doğrultusunda Mallorca gözünü Barcelona oyuncusu Pablo Torre'ye dikti.

Matteo Moretto'nun haberine göre Mallorca, Pablo Torre'nin transferi için Barcelona'yla anlaşmaya vardı.

Kulüpler arasındaki resmi prosedürlerin tamamlanmasından sonra transferin açıklanması bekkleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Pablo Torre, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 16 maça çıktı ve takımına 4 gol, 3 asist ile katkıda bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.