La Liga ekiplerinden Mallorca, genç yetenekler ile takımını güçlendirmek istiyor.



Bu transfer hedefi doğrultusunda Mallorca gözünü Barcelona oyuncusu Pablo Torre'ye dikti.



Matteo Moretto'nun haberine göre Mallorca, Pablo Torre'nin transferi için Barcelona'yla anlaşmaya vardı.



Kulüpler arasındaki resmi prosedürlerin tamamlanmasından sonra transferin açıklanması bekkleniyor.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Pablo Torre, geçtiğimiz sezon Barcelona forması ile 16 maça çıktı ve takımına 4 gol, 3 asist ile katkıda bulundu.



