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Malatyaspor'da yeni rota Topuk Yaylası

Malatya ekibinin Bolu kampı, sabah yapılan antrenmanın ardından tamamlandı

Kaynak: AA
Malatyaspor'da yeni rota Topuk Yaylası
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11 Temmuz 2018 14:58
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, sezon hazırlıkları kapsamındaki Bolu kampını, yaptığı antrenmanın ardından tamamladı.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Malatya ekibi, buradaki son çalışmasını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren idmanda futbolcular, kondisyon ve kuvvet çalışması yaptı. 

Yeni Malatyaspor, 11 gün süren Bolu kampında 2 hazırlık maçı oynadı.

Malatya ekibi, söz konusu müsabakalarda Romanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Dunarea Calaraşi'yi 1-0 ve CSMS Iaşi'yi 2-0 yendi. 

Bolu kampını tamamlayan Yeni Malatyaspor'da futbolcular, 2 günlük aranın ardından Topuk Yaylası'nda toplanacak. Malatya ekibi, yeni sezon hazırlıklarına 28 Temmuz'a kadar burada devam edecek. 

Teknik direktör Erol Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu kampının verimli geçtiğini belirtti.

Bolu kampında kondisyon ve kuvvete yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Bulut, Topuk Yaylası'nda ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışacaklarını söyledi. 

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