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Maicon, cezalı duruma düştü!

Galatasaray'da Göztepe maçında sarı kart gören Maicon, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçı olan Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Kaynak: Sporx.com
Maicon, cezalı duruma düştü!
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24 Aralık 2017 20:09
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi konuk ettiği maçta Maicon, gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Halil Akbunar'a yaptığı faulün ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçı olan Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Maicon, 7 maçtır sarı kart sınırında forma giyiyordu.

GÖZTEPE'DE DE ROTMAN CEZALI

Bu arada Göztepe'de de Rajko Rotman 57. dakikada gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü. Rajko Rotman da Göztepe'nin bir sonraki lig maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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