Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi konuk ettiği maçta Maicon, gördüğü kartla cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın 33. dakikasında Halil Akbunar'a yaptığı faulün ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçı olan Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.Maicon, 7 maçtır sarı kart sınırında forma giyiyordu.Bu arada Göztepe'de de Rajko Rotman 57. dakikada gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü. Rajko Rotman da Göztepe'nin bir sonraki lig maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.