MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 76-67 Baskonia

THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Olimpia Milano, evinde Baskonia'yı 76-67 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 76-67 Baskonia
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29 Aralık 2023 01:33
THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Olimpia Milano ile Baskonia karşı karşıya geldi. 

Mediolanum Forum'da oynanan maçı Olimpia Milano 76-67 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Milano, yedinci galibiyetini elde etti.

Milano'da Nicolo Melli, attığı 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, Johannes Voigtmann 19 sayı, 12 ribaunt ile double-double yaptı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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