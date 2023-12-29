MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 76-67 Baskonia

THY EuroLeague'in 17. hafta maçında Olimpia Milano ile Baskonia karşı karşıya geldi.



Mediolanum Forum'da oynanan maçı Olimpia Milano 76-67 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Milano, yedinci galibiyetini elde etti.



Milano'da Nicolo Melli, attığı 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, Johannes Voigtmann 19 sayı, 12 ribaunt ile double-double yaptı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



