Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Brest, Lyon'u konuk etti.



Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Brest'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mahdi Camara ve 25. dakikada Ludovic Ajorque kaydetti. Lyon'un tek golü ise 45+2'de Jordan Veretout'tan geldi.



Lyon'da forma giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Georges Mikautadze, yedek başladığı karşılaşmada 76. dakikada Alexandre Lacazette'nin yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Brest, 22 puanla 10. sıraya yükseldi. 28 puanda kalan Lyon ise 5. sırada konumlandı.



Ligue 1'de bir sonraki hafta Brest, Rennes'e konuk olacak. Lyon ise Toulouse'u konuk edecek.