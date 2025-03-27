Lyon, 6 futbolcusunu satışa çıkardı!

Ligue 1 ekibi Lyon, içinde bulunduğu kriz nedeniyle tasarruf yapmak amaçlı 6 oyuncusunu satış listesine koydu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lyon, 6 futbolcusunu satışa çıkardı!
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27 Mart 2025 01:19
Ligue 1 temsilcilerinden Lyon'da ekonomik kriz devam ediyor.

Fransız ekibi, içinde bulunduğu zorlu şartlar nedeniyle tasarrufa gitme zorunluluğunda. Mali şartları yerine getiremediği taktirde gelecek sezon Ligue 2'ye düşürülme ihtimali olan Lyon, krizi aşmaya çalışıyor.

6 FUTBOLCU SATIŞ LİSTESİNDE

L'Equipe'de yer alan habere göre; Lyon 6 oyuncusunu satış listesine koydu. Bu sayede yaptırımlardan kurtulmayı amaçlayan Lyon, gerekli mali şartları karşılamazsa Ligue 2'ye düşürülebilir.

İŞTE O FUTBOLCULAR

Lyon'un satışa çıkardığı 6 isim ise, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Nemanja Matic ve Corentin Tolisso.

 

 

 

 

 

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