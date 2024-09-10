Luton Town, Moses'ı açıkladı!

İngiltere Championship takımlarından Luton Town, kadrosunu Victor Moses ile güçlendirdi.
İngiliz ekibi, Spartak Moskova'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan Moses ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Moses, kariyerinde 2019-2020 döneminde kiralık olarak Fenerbahçe formasyı giymişti. Fenerbahçe forması altında 23 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
İngiliz ekibi, Spartak Moskova'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan Moses ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Moses, kariyerinde 2019-2020 döneminde kiralık olarak Fenerbahçe formasyı giymişti. Fenerbahçe forması altında 23 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
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