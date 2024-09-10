Luton Town, Moses'ı açıkladı!

Luton Town, Spartak Moskova'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan Victor Moses'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Luton Town, Moses'ı açıkladı!
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10 Eylül 2024 13:23
İngiltere Championship takımlarından Luton Town, kadrosunu Victor Moses ile güçlendirdi.

İngiliz ekibi, Spartak Moskova'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan Moses ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Moses, kariyerinde 2019-2020 döneminde kiralık olarak Fenerbahçe formasyı giymişti. Fenerbahçe forması altında 23 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



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