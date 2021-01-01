Luka, Porzingis'in "profesyonel olmayan davranışlarını" beğenmiyor

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, Kristaps Porzingis'in 'profesyonel olmayan' davranışlarıyla ilgili sorunlar yaşadığı bildirildi.



Ön ofis olarak koçluk kadrosunda değişiklik yaptıktan sonra, Mavericks'in kadroyla ilgili sorunlar üzerinde çalışmak zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Yakın zamanda, takımın yıldızları Doncic ve Porzingis'in iyi geçinmediği herkesin bildiği bir konu haline gelmişti.



Mavs muhabiri Mike Fisher, Mavs oyuncularının Porzingis'in genel davranışlarını çoğu zaman pek profesyonelce bulmadığını belirtti. Buna bir örnek ise, Porzingis'in playofflar sırasında Los Angeles'ta bir striptiz kulübüne gizlice kaçması ve takımın olayı çok büyütmemesine rağmen, bu durumun Doncic'in pek hoşuna gitmemesiydi:



"Porzingis'in playofflar sırasında kuralları çiğneyip Los Angeles'ta bir striptiz kulübüne kaçtığını hatırlıyor musunuz? Mavs buna gülüp geçmiş gibi yapsa da; Doncic bu duruma hiç gülmemişti."



"Bu davranışları sonucu, KP'nin takım arkadaşları kendisinin genellikle profesyonelce davranmadığını düşünüyorlar."



