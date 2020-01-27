Luiz Gustavo: 'Ricardo Rodriguez beni aradı'

"ŞAMPİYONLUK İÇİN FARK YARATIR"

"GALİBİYET SERİSİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN ÖNEMLİ"

"OZAN TUFAN İLE ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"

"F.BAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

"DEPREMDE AİLELERİNİ KAYBEDENLERE SABIR DİLİYORUM"

Fenerbahçe yönetimi transfer için şartları zorlarken, en çok istenen sol bek takviyesi. Bu mevki için gündemde olan isim de Ricardo Rodriguez...İsviçreli futbolcu için son açıklama sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan geldi.Tecrübeli yıldız, Bundesliga'da Wolfsburg formasını birlikte terlettiği arkadaşı Rodriguez için, "" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının şampiyonluk yarışında fark yaratacağını söyledi.Gustavo, "" yorumunu yaptı."Bizim takımımız ligde üst üste galibiyet serisi yakalamayan tek takımdı. 4 maç üst üste galip gelerek bunu başardık, elde ettiğimiz bu galibiyet serisi şampiyonluk yarışında çok önemli. Bunun fark yaratacağını düşünüyorum.""Ozan Tufan gerçekten çok büyük bir futbolcu. Fenerbahçe için de büyük bir şans. Benim için de Ozan Tufan ile oynamak büyük bir gurur, gerçekten mutluyum onunla oynadığım için, tıpkı diğer takım arkadaşlarımla olduğu gibi. Ozan Tufan ile aramızda gerekten çok iyi bir uyum var ve bu da sahaya çok iyi yansıyor.""Gerçekten çok mutluyum bu kadar büyük bir kulüpte, bu kadar takımlarına aşkla bağlı taraftarların önünde oynadığım için. Onlar bize ne kadar destek olurlarsa hiç şüphesiz bizim için daha iyi olacak saha sonuçları ve hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.""Elazığ'da yaşananlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Hayatını kaybeden insanlar için çok üzgünüm. Ailelerini kaybeden insanlara sabır diliyorum. Umarım en kısa sürede bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır."