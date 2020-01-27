Luiz Gustavo: 'Ricardo Rodriguez beni aradı'

Fenerbahçe yönetimi transfer için şartları zorlarken, en çok istenen sol bek takviyesi. Bu mevki için gündemde olan isim de Ricardo Rodriguez...
İsviçreli futbolcu için son açıklama sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan geldi.
Tecrübeli yıldız, Bundesliga'da Wolfsburg formasını birlikte terlettiği arkadaşı Rodriguez için, "Ricardo hem çok kaliteli bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Almanya'da birlikte oynama fırsatı yakaladık. Eğer Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse sadece saha içinde değil saha dışında da bize katkı sağlar. Bilgi almak için beni aradı. Kulüp ve ülkeyle ilgili sorular sordu" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN FARK YARATIR"
Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının şampiyonluk yarışında fark yaratacağını söyledi.
Gustavo, "6 puanlık bir maçı kazandık. Üst üste 4 galibiyet almayı başardık. Bu seri, şampiyonluk yarışında çok önemli. Bu durumun bizim lehimize şampiyonluk için fark yaratacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.
"GALİBİYET SERİSİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN ÖNEMLİ"
"Bizim takımımız ligde üst üste galibiyet serisi yakalamayan tek takımdı. 4 maç üst üste galip gelerek bunu başardık, elde ettiğimiz bu galibiyet serisi şampiyonluk yarışında çok önemli. Bunun fark yaratacağını düşünüyorum."
"OZAN TUFAN İLE ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"
"Ozan Tufan gerçekten çok büyük bir futbolcu. Fenerbahçe için de büyük bir şans. Benim için de Ozan Tufan ile oynamak büyük bir gurur, gerçekten mutluyum onunla oynadığım için, tıpkı diğer takım arkadaşlarımla olduğu gibi. Ozan Tufan ile aramızda gerekten çok iyi bir uyum var ve bu da sahaya çok iyi yansıyor."
"F.BAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
"Gerçekten çok mutluyum bu kadar büyük bir kulüpte, bu kadar takımlarına aşkla bağlı taraftarların önünde oynadığım için. Onlar bize ne kadar destek olurlarsa hiç şüphesiz bizim için daha iyi olacak saha sonuçları ve hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız."
"DEPREMDE AİLELERİNİ KAYBEDENLERE SABIR DİLİYORUM"
"Elazığ'da yaşananlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Hayatını kaybeden insanlar için çok üzgünüm. Ailelerini kaybeden insanlara sabır diliyorum. Umarım en kısa sürede bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır."
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İsviçreli futbolcu için son açıklama sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan geldi.
Tecrübeli yıldız, Bundesliga'da Wolfsburg formasını birlikte terlettiği arkadaşı Rodriguez için, "Ricardo hem çok kaliteli bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu. Almanya'da birlikte oynama fırsatı yakaladık. Eğer Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse sadece saha içinde değil saha dışında da bize katkı sağlar. Bilgi almak için beni aradı. Kulüp ve ülkeyle ilgili sorular sordu" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUK İÇİN FARK YARATIR"
Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu, 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının şampiyonluk yarışında fark yaratacağını söyledi.
Gustavo, "6 puanlık bir maçı kazandık. Üst üste 4 galibiyet almayı başardık. Bu seri, şampiyonluk yarışında çok önemli. Bu durumun bizim lehimize şampiyonluk için fark yaratacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.
"GALİBİYET SERİSİ ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN ÖNEMLİ"
"Bizim takımımız ligde üst üste galibiyet serisi yakalamayan tek takımdı. 4 maç üst üste galip gelerek bunu başardık, elde ettiğimiz bu galibiyet serisi şampiyonluk yarışında çok önemli. Bunun fark yaratacağını düşünüyorum."
"OZAN TUFAN İLE ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"
"Ozan Tufan gerçekten çok büyük bir futbolcu. Fenerbahçe için de büyük bir şans. Benim için de Ozan Tufan ile oynamak büyük bir gurur, gerçekten mutluyum onunla oynadığım için, tıpkı diğer takım arkadaşlarımla olduğu gibi. Ozan Tufan ile aramızda gerekten çok iyi bir uyum var ve bu da sahaya çok iyi yansıyor."
"F.BAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
"Gerçekten çok mutluyum bu kadar büyük bir kulüpte, bu kadar takımlarına aşkla bağlı taraftarların önünde oynadığım için. Onlar bize ne kadar destek olurlarsa hiç şüphesiz bizim için daha iyi olacak saha sonuçları ve hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız."
"DEPREMDE AİLELERİNİ KAYBEDENLERE SABIR DİLİYORUM"
"Elazığ'da yaşananlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Hayatını kaybeden insanlar için çok üzgünüm. Ailelerini kaybeden insanlara sabır diliyorum. Umarım en kısa sürede bu şehirler yeniden ayağa kalkacaktır."
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