Luiz Adriano Antalyaspor'la anlaştı

Golcü arayışlarını sürdüren Fraport-TAV Antalyaspor'un Luiz Adriano'yla anlaştığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luiz Adriano Antalyaspor'la anlaştı
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02 Şubat 2022 00:39
Golcü arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Luiz Adriano ile anlaşmaya vardı.

Palmeiras'la sözleşmesini fesh eden Luiz Adriano'yla görüşme gerçekleştiren Antalyaspor'un ligin ikinci yarısı için Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladığı kaydedildi.

Antalyaspor daha önce Atletico Mineiro'dan ayrılan Diego Costa ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

Brezilya basınına yansıyan haberlerde Luiz Adriano ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edilirken Brezilyalı yıldızın hafta sonuna kadar Antalya'da olacağı kaydedildi.

Luiz Adriano Internacional'de başladığı kariyerinde Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formaları giymişti.

Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Luiz Adriano, en parlak günlerini 8 yıl formasını giydiği Shakhtar Donetsk'de geçirmişti.

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