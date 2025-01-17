Luis Leal: 'Gedson bize değer katar'

Sao Tome ve Principe Milli Takımı'nın kaptanı Luis Leal, verdiği röportajda Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile ilgili konuştu.
Gedson'un Sao Tome ve Principe Milli Takımı için önemli bir değer olabileceğini söyleyen Leal, "Sao Tome Milli takımı için oynama ihtimali hakkında birçok kez konuşuldu. Portekiz'den davet almayı bekliyordu ama bu artık çok daha zor bir hale gelmeye başladı. Belki de en gerçekçi seçeneğin, faydalı olabileceği Sao Tome olduğunu fark etmiştir. Şu anda Sao Tome için büyük bir değer olabilir." ifadelerini kullandı.
Sao Tome ve Principe Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Monsanto, daha önce Gedson için yaptığı açıklamada, "Milli takım tercihi için Gedson Fernandes ile görüştüm. Portekiz altyapıda görev aldı ve A takıma çağrılmayı hayal ediyor. Ancak Portekiz A Milli Takım formasıyla ilk maçına hiç çıkmadı. Bu yüzden Sao Tome ve Principe Milli Takımı'nda oynayabilir. Babası Sao Tome'de yaşıyor, onunla da çok konuştuk. Bizi seçmesini çok isterim." dedi.
Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 26 yaşındaki Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
Gedson'un Sao Tome ve Principe Milli Takımı için önemli bir değer olabileceğini söyleyen Leal, "Sao Tome Milli takımı için oynama ihtimali hakkında birçok kez konuşuldu. Portekiz'den davet almayı bekliyordu ama bu artık çok daha zor bir hale gelmeye başladı. Belki de en gerçekçi seçeneğin, faydalı olabileceği Sao Tome olduğunu fark etmiştir. Şu anda Sao Tome için büyük bir değer olabilir." ifadelerini kullandı.
Sao Tome ve Principe Milli Takımı Teknik Direktörü Ricardo Monsanto, daha önce Gedson için yaptığı açıklamada, "Milli takım tercihi için Gedson Fernandes ile görüştüm. Portekiz altyapıda görev aldı ve A takıma çağrılmayı hayal ediyor. Ancak Portekiz A Milli Takım formasıyla ilk maçına hiç çıkmadı. Bu yüzden Sao Tome ve Principe Milli Takımı'nda oynayabilir. Babası Sao Tome'de yaşıyor, onunla da çok konuştuk. Bizi seçmesini çok isterim." dedi.
Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 26 yaşındaki Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.