UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ludogorets, Malmö deplasmanına konuk oldu. Ludogorets, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Petar Stanic ve 23. dakikada Eric Yves Bille attı. Malmö'nün tek golü 78. dakikada Lasser Berg Johnsen'den geldi.
Ludogorets, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Malmö, ilk haftada puan alamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ludogorets, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Malmö, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Petar Stanic ve 23. dakikada Eric Yves Bille attı. Malmö'nün tek golü 78. dakikada Lasser Berg Johnsen'den geldi.
Ludogorets, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Malmö, ilk haftada puan alamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ludogorets, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Malmö, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek.