24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-282'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-084'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ludogorets, Malmö deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ludogorets, Malmö deplasmanına konuk oldu. Ludogorets, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Petar Stanic ve 23. dakikada Eric Yves Bille attı. Malmö'nün tek golü 78. dakikada Lasser Berg Johnsen'den geldi.

Ludogorets, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Malmö, ilk haftada puan alamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Ludogorets, sahasında Real Betis'i konuk edecek. Malmö, Viktoria Plzen deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
