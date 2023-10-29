Ludogorets evinde 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Ludogorets, Bulgaristan Ligi 15. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Hebar 1918'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bernard Tekpetey, 37. dakikada Aslak Witry ve 88. dakikada Lima Morais kaydetti. Hebar 1918'in tek golü 86. dakikada Stefan Tsonkov'dan geldi.
Ludogorets bu galibiyetler beraber puanını 27'ye yükseltirken, Hebar 1918 ise 19 puanda kaldı.
Fenerbahçe ile Ludogorets arasındaki maç 9 Kasım günü oynanacak.
Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bernard Tekpetey, 37. dakikada Aslak Witry ve 88. dakikada Lima Morais kaydetti. Hebar 1918'in tek golü 86. dakikada Stefan Tsonkov'dan geldi.
Ludogorets bu galibiyetler beraber puanını 27'ye yükseltirken, Hebar 1918 ise 19 puanda kaldı.
Fenerbahçe ile Ludogorets arasındaki maç 9 Kasım günü oynanacak.