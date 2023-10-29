29 Ekim

Ludogorets evinde 3 puanı 3 golle aldı

Bulgaristan Ligi karşılaşmasında Ludogorets sahasında konuk ettiği Hebar 1918'i 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Ludogorets evinde 3 puanı 3 golle aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 21:11
Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Ludogorets, Bulgaristan Ligi 15. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Hebar 1918'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bernard Tekpetey, 37. dakikada Aslak Witry ve 88. dakikada Lima Morais kaydetti. Hebar 1918'in tek golü 86. dakikada Stefan Tsonkov'dan geldi.

Ludogorets bu galibiyetler beraber puanını 27'ye yükseltirken, Hebar 1918 ise 19 puanda kaldı.

Fenerbahçe ile Ludogorets arasındaki maç 9 Kasım günü oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery