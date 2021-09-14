Lucas Leiva: "Zor ama Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

Lazio'nun deneyimli oyuncusu Lucas Leiva, Galatasaray maçını kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lucas Leiva: 'Zor ama Galatasaray'ı yenmek istiyoruz
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14 Eylül 2021 01:22
Lazio'nun deneyimli orta saha oyuncusu Lucas Leiva, Galatasaray'a karşı oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili konuştu.

Brezilyalı Lucas Leiva yaptığı açıklamada, Milan maçında istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirterek Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini belirtti.

Leiva açıklamasında, "Türkiye'de oynamak güzel olacak. Tutkulu taraftarları olduğunu biliyoruz. Avrupa Ligi bizim önemsediğimiz bir turnuva ve bu maça iyi hazırlanacağız. Milan maçından sonra hazırlanmak için 3 günümüz olacak. Zor olsa da kazanarak gruba iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.


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