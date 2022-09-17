Luan Peres'ten Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Luan Peres'ten iyi haber geldi.
Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres'in Fransa'da yapılan ilk kontrolünde kırık olmadığı açıklandı.
Cuma günü İstanbul'da kapsamlı bir kontrolden geçen Brezilyalı stoperin, 15 gün yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres'in Fransa'da yapılan ilk kontrolünde kırık olmadığı açıklandı.
Cuma günü İstanbul'da kapsamlı bir kontrolden geçen Brezilyalı stoperin, 15 gün yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.