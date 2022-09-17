Luan Peres'ten Fenerbahçe'ye iyi haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Luan Peres'ten iyi haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Luan Peres'ten Fenerbahçe'ye iyi haber
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17 Eylül 2022 10:57
Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Luan Peres'ten iyi haber geldi.

Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres'in Fransa'da yapılan ilk kontrolünde kırık olmadığı açıklandı.

Cuma günü İstanbul'da kapsamlı bir kontrolden geçen Brezilyalı stoperin, 15 gün yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

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