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Lowry'nin Kobe anısı: "Beni resmen tekme tokat dövmüştü.."

Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, NBA efsanesi Kobe Bryant ile ilk kez karşı karşıya geldiği anı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry, NBA efsanesi Kobe Bryant ile ilk kez karşı karşıya geldiği anı paylaştı.

Lowry, Los Angeles Lakers efsanesiyle ilgili anısını şu şekilde anlattı:

"Ben oldukça fiziksel bir savunmacı olduğumu düşünürüm ve o zamanlar genç bir adamdım. Ve şunu söyleyebilirim ki, topsuz alanda bile resmen beni tekme tokat dövüyordu. Ama o oyunu böyle oynardı.

Hücumda, savunmada olduğundan çok daha fizikseldi. Olayı buydu. Sen daha topu almadan seni döverdi. Kendi noktasına giderdi, dirsek atardı, iterdi ve bir şekilde etrafından geçerdi. Hakemler de 'hiçbir şey görmedim' derlerdi.

Ama onun oyunu böyleydi. Onun gibisi asla gelmeyecek."


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