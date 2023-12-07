Miami Heat'in tecrübeli oyuncusu Kyle Lowry, Toronto Raptors'ta emekli olmayı planladığını doğruladı.



NBA kariyerinin sonuna yaklaşan 37 yaşındaki Lowry, emekli olmadan önce son durağının yıldız bir oyuncu haline geldiği Toronto'da olmasını istediğini söyledi:



"Kesinlikle bir Raptor olarak emekli olacağım. Bunu oradan ayrıldığımdan beri söylüyorum. Tek günlük bir sözleşme imzalayacağım ve Toronto Raptors oyuncusu olarak emekliye ayrılacağım. Bu iş böyle olacak. Ta ki ondan önce ölmediğim sürece."



2021'de Heat'e takas edilmiş olan Lowry'nin, 2019-20 sezonundan bu yana istikrarlı bir düşüş yaşadığı göz önüne alındığında kariyerini burada sonlandıracağı varsayılmıştı. Toronto'da geçirdiği dokuz yıl boyunca Lowry, 2019'da şampiyonluk kazanmış, altı kez All-Star seçilmiş ve maç başına 17,5 sayı, 7,1 asist ve 4,9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU