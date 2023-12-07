Lowry: "Toronto Raptors'da emekli olacağım"

Miami Heat'in tecrübeli oyuncusu Kyle Lowry, Toronto Raptors'ta emekli olmayı planladığını doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Lowry: 'Toronto Raptors'da emekli olacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Aralık 2023 14:13
Son güncelleme 07 Aralık 2023 14:21
Miami Heat'in tecrübeli oyuncusu Kyle Lowry, Toronto Raptors'ta emekli olmayı planladığını doğruladı.

NBA kariyerinin sonuna yaklaşan 37 yaşındaki Lowry, emekli olmadan önce son durağının yıldız bir oyuncu haline geldiği Toronto'da olmasını istediğini söyledi:

"Kesinlikle bir Raptor olarak emekli olacağım. Bunu oradan ayrıldığımdan beri söylüyorum. Tek günlük bir sözleşme imzalayacağım ve Toronto Raptors oyuncusu olarak emekliye ayrılacağım. Bu iş böyle olacak. Ta ki ondan önce ölmediğim sürece."

2021'de Heat'e takas edilmiş olan Lowry'nin, 2019-20 sezonundan bu yana istikrarlı bir düşüş yaşadığı göz önüne alındığında kariyerini burada sonlandıracağı varsayılmıştı. Toronto'da geçirdiği dokuz yıl boyunca Lowry, 2019'da şampiyonluk kazanmış, altı kez All-Star seçilmiş ve maç başına 17,5 sayı, 7,1 asist ve 4,9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery