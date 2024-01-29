Charlotte Hornets guardı Kyle Lowry'nin, serbest bırakılması durumunda Los Angeles Lakers için "dikkat edilmesi gereken bir isim" olduğu iddia edildi.



Lakers, 8 Şubat'taki son takas günü öncesinde kadro yükseltmeleri için öncelikle takas piyasasına odaklanmış olsa da, 'buy-out' işlemiyle serbest kalan oyuncular arasından bir seçeneğe de bakabilir.



The Athletic'ten Jovan Buha'ya göre Lowry, Hornets'tan ayrılması durumunda Lakers için "dikkat edilmesi gereken bir isim" olarak değerlendiriliyor.



Hornets, geçtiğimiz hafta tamamlanan takasta Terry Rozier karşılığında Miami Heat'ten Lowry'yi ve 2027 ilk tur draft hakkını almıştı.



Hornets genel menajeri Mitch Kupchak, son takas gününe dek beklemek istediği için buy-out işleminin "hemen gerçekleştirmek isteyecekleri bir şey olmadığını" söylemişti.



37 yaşındaki Lowry, 29,7 milyon dolarlık süresi dolan sözleşmesiyle oynadığı sezonda 37 maçta 8,2 sayı ve 4,0 asistle oynuyor.



