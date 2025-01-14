Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry'nin, Miami Heat'ten eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ın sahadaki eğilimlerinden "zamanla bıkmaya başladı" iddia edildi.



Lowry, Heat'te Butler ile birlikte iki buçuk sezon geçirmişti ve ikili, dışarıdan bakıldığında iyi bir ilişkiye sahipti.



Ancak NBA muhabiri Jake Fischer'a göre Lowry, Butler'dan, özellikle de sahadaki inatçılığından dolayı yavaş yavaş "bıkmaya" başlamıştı:



"Kaynaklar, Butler'a sahadan herkesten daha yakın olan Lowry'nin bile, takım arkadaşının sahadaki inatçı eğilimlerinden giderek bıktığını söylüyor. Şu anda memleketi Philadelphia 76ers'ta ikinci sezonunda olan Lowry, geçen hafta bir röportaj talep edildiğinde yorum yapmayı reddetmişti."



George, Philadelphia'nın geçtiğimiz yaz dönemindeki en büyük hamlesi olarak görülse de, Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e göre 76ers, Butler için bir anlaşma yapmak üzere "Miami ile anlaşmaya uğraşmış" ancak bu çabadan bir sonuç çıkmamıştı.



Butler 2018-19 sezonunda Sixers forması giymiş, ekiple 51-31 dereceli sezonda Doğu Konferansı yarı finallerine yükselmiş ancak o yılın şampiyonu Toronto Raptors'a elenmişti.



