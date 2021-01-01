Lowe: "Giannis'in, Luka ile takım arkadaşı olacağından çok korktular"

ESPN kıdemli yazarı Zach Lowe, NBA'deki birçok yöneticinin, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Bucks ile kontratını uzatmadan önce Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic ile bir araya gelmesinden korktuğunu söyledi.



Lowe, ESPN için yazdığı makalesinde Antetokounmpo'nun Bucks ile uzatma kontratını imzalamadan önce, NBA yöneticileri arasında ikilinin Mavericks'te bir araya geleceğine dair gerçek bir korku duyulduğunu bildirdi:



"Antetokounmpo'nun hücumu başlatıcı olduğu kadar bitirici olan versiyonunun da, kendi seviyesine yakın ve elit olan benzer bir oyuncuya ihtiyaç duyması meselesi var. Bu nedenle Antetokounmpo'nun 'supermax' uzatma kontratını imzalamadan önce Dallas Mavericks'e, Luka'nın yanına katılması fikri üzerine rakip yöneticiler sefil bir korku içinde yaşamışlardı."



Giannis geçtiğimiz sene Bucks ile mevcut kontratını, beş yıllığı 228 milyon dolar değerinde bir sözleşmeyle uzatmıştı.



