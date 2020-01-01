Lowe: "Aldridge için, 2 numaralı Draft hakkı takas edilmez"

Golden State Warriors'ın 2 numaralı Draft hakkını, San Antonio Spurs yıldızı LaMarcus Aldridge ile takas etmeyi planladığına dair bir iddia ortaya çıktı.



2020 NBA Draftı'nda 2 numaralı seçime sahip olan Warriors'ın, bu Draft hakkını takas etmeye çalışabileceğine dair çok sayıda söylenti dolaşmıştı.



ESPN'den Zach Lowe, bir lig kaynağından duyduğu, Spurs'le 11 numaralı seçim ve Aldridge'i içeren potansiyel bir Warriors anlaşması hakkında duyduğu bazı söylentileri tartıştı.



Lowe ayrıca kendi fikrini de paylaşarak, Warriors'ın böyle bir anlaşma yapmaması gerektiğini söyledi:



"Bugün ligden biri bana mesaj atmıştı, 'Hey, LaMarcus Aldridge ve 11 numaralı seçim için San Antonio'ya gidebilecek 2 numaralı seçimle ilgili küçük bir tartışma var.' diye. Ve tabii ki Warriors'a biraz para da gönderilmesi gerekir. Ve cevabım şuydu: 'Delilik bu. Warriors bunu yapmamalı. LaMarcus Aldridge için 2 numaralı seçim takas edilmez.'"



ESPN'den Adrian Wojnarowski daha önce SNY'nin The Putback with Ian Begley podcasti'nde, Warriors'ın 2 numaralı hakkını takaslamaya "çok açık" olduğunu bildirmişti. Woj ayrıca, 1 numaralı seçimi elinde bulunduran Minnesota Timberwolves'un da takas yapmakla ilgilendiğini belirtmişti.



35 yaşındaki Aldridge, önceki sezon Spurs için 18.9 sayı ve 7.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



