New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball, Pelicans'dan takas edilmediği için mutlu olduğunu söyledi.



Ligin en çok beğenilen genç oyuncularından biri olan Ball'un yaklaşmakta olan serbest oyunculuk dönemi, NBA topluluğu için önemli bir çekişme noktası oldu.



Şut ve savunma tarafındaki yeteneklerinden ötürü övgü alan Lonzo, bu sezon ve maç başına 14.2 sayı, 5.6 asist ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalıyor.



Lonzo'nun adı son takas tarihe kadar birçok söylenti içinde dolaşmış olsa da, Pelicans guardı, "olması gereken yerde" olduğunu düşünüyor:



"Burada olmaktan mutluyum. İşin sonunda, takas edilmedim ve olmak istediğim yerdeyim. Olması gerekenler oldu ve ben de olmam gereken yerde kaldım."



Lonzo'nun babası LaVar, geçtiğimiz haftalarda oğlunun New Orleans'ta mutlu olmadığını ve daha büyük bir pazarda oynamayı tercih ettiğini öne sürmüştü.



