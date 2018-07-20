⚡AS Roma, son 3 sezonda sattığı 4 oyuncudan 138 mliyon euro k,r elde etti. (Milyon €)



▪Nainggolan - 15'e alındı, 38'e satıldı

▪Pjanic - 11'e alındı, 32'ye satıldı

▪Salah - 15'e alındı, 42'ye satıldı

▪Alisson - 8'e alındı, 75'e satıldı pic.twitter.com/heuvRSqORE



— Sporx (@sporx) 19 Temmuz 2018

Premier League ekiplerinden, bir süredir peşinde olduğu'da mutlu sona ulaştı.Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma'dan Alisson'un transfer edildiğini açıkladı. Liverpool'dan yapılan açıklamada sözleşmenin sürevi ve ödenecek bonservis bedelinin detayı verilmedi.Liverpool'un, Alisson için Roma'ya 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Alisson bu transferle Buffon'a ait 17 yıllık rekoru da kırdı. Alisson en çok bonservis bedeli ödenen kaleci oldu.Alisson, transferin duyurulmasının ardından kısa bir açıklama yaparkenifadelerini kullandı.75M€ Alisson52M€ Buffon40M€ Ederson30M€ Neuer29M€ Pickford27M€ Toldo