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Liverpool rekor transferi resmen açıkladı

Liverpool, beklenen transferde mutlu sona ulaştı ve Roma'dan Alisson'u kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Liverpool rekor transferi resmen açıkladı
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20 Temmuz 2018 00:06
Premier League ekiplerinden Liverpool, bir süredir peşinde olduğu Alisson'da mutlu sona ulaştı.

Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma'dan Alisson'un transfer edildiğini açıkladı. Liverpool'dan yapılan açıklamada sözleşmenin sürevi ve ödenecek bonservis bedelinin detayı verilmedi.

Liverpool'un, Alisson için Roma'ya 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Alisson bu transferle Buffon'a ait 17 yıllık rekoru da kırdı. Alisson en çok bonservis bedeli ödenen kaleci oldu.

Alisson, transferin duyurulmasının ardından kısa bir açıklama yaparken ''Hayatım ve kariyerim açısından Liverpool gibi bir kulübün ve ailenin parçası olmak benim için çok büyük bir adım'' ifadelerini kullandı.

İşte dünyanın en pahalı kaleci transferleri...

75M€ Alisson
52M€ Buffon
40M€ Ederson
30M€ Neuer
29M€ Pickford
27M€ Toldo

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