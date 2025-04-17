Liverpool'da Virgil van Dijk ile imza!

Liverpool'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Virgil van Dijk belirsizliği sona erdi.Liverpool, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Hollandalı kaptanı ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.İngiliz ekibi, deneyimli oyuncusu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Planının Liverpool'da kalmak olduğunu söyleyen 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu,sözlerini sarf etti.2018 yılının ocak ayında Liverpool'a imza atan Van Dijk, İngiliz ekibinde çıktığı 314 maçta 27 gol attı ve 13 asist yaptı.