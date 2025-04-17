Liverpool'da Virgil van Dijk ile imza!

Liverpool, Virgil van Dijk ile 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıkladı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'da Virgil van Dijk ile imza!
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17 Nisan 2025 13:05
Son güncelleme 17 Nisan 2025 13:13
Liverpool'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Virgil van Dijk belirsizliği sona erdi.

Liverpool, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Hollandalı kaptanı ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz ekibi, deneyimli oyuncusu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Planının Liverpool'da kalmak olduğunu söyleyen 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, "Çok mutluyum, çok gururluyum. İnanılmaz bir duygu. Bu kulüpte iki yıl daha sözleşme imzalamak inanılmaz bir duygu ve çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

2018 yılının ocak ayında Liverpool'a imza atan Van Dijk, İngiliz ekibinde çıktığı 314 maçta 27 gol attı ve 13 asist yaptı.




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