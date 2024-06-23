Liverpool'da Adrian ile yollar ayrılıyor

Gelecek sezon planlamalarına devam eden Liverpool'da 2019 yılından bu yana takımda olan ve sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki kaleci Adrian Castillo ile yollar ayrılıyor.



ABC'nin haberine göre; Tecrübeli file bekçisi Liverpool'un 1 sezon daha sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi.



Adrian'ın futbol kariyerine başladığı Real Betis'e geri dönmek istediği ve La Liga ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.



En son 30 Temmuz 2022'de bir maçta görev alan Adrian'ın gelecek sezon sonunda da kariyerini sonlandırmayı düşündüğü ifade edildi.





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