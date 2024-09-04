Livakovic'in sırrı Zufic

Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi başlayan Dominik Livakovic, kaleci antrenörü Sandro Zufic ile birlikte çıkışa geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Livakovic'in sırrı Zufic
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04 Eylül 2024 10:24
Trendyol Süper Lig'deki ilk dört maçta başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in bu yükselişinin ardında kaleci antrenörü Sandro Zufic'in olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli file bekçisi ilk geldiği dönemde uyum sorunu yaşamasının ardından zaman zaman hatalı goller yemişti. Yönetim de Zufic ile anlaşma sağlamıştı. Tecrübeli antrenörün gelişi ile Livakovic'in performansı kademe kademe yükseldi ve yeni sezonda daha da iyi oldu.

Hırvat kaleci, 4 maçın üçünde gol yemezken, yüzde 82 kurtarış yüzdesi yakaladı.

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