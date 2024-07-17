Lionel Messi için sakatlık açıklaması!

Inter Miami, Copa America finalinde sakatlanan Lionel Messi'nin sağ ayak bileği bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

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Lionel Messi için sakatlık açıklaması!
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17 Temmuz 2024 00:44
Copa America finalinde Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Arjantin'e Messi'den kötü haber geldi.

Inter Miami, Copa America finalinde sakatlanan Lionel Messi'nin sağ ayak bileği bağında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Bununla birlikte yıldız futbolcunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Messi'nin ne zaman sahalara döneceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

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