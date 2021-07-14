Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor

Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi takımıyla yeniden anlaştı

Haber; Sporx.com dış haberler
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Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor
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14 Temmuz 2021 15:24
Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi düğümü çözülüyor.

Sport'un özel haberine göre; Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, 5 yıllık yeni kontrat için kulübüyle prensipte anlaştı.

Maaşında yüzde 50 indirime giden Messi için resmi açıklamanın kısa sürede gelmesi bekleniyor.

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldızın, kulübün finansal durumu nedeniyle kaptan olarak böyle bir karar aldığı kaydedildi.

Öte yandan Lionel Messi'nin yeni sözleşmesinde serbest kalma maddesinin 350 milyon euro olacağı bildirildi.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken ve 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.


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