Limoges'te şampiyon Van Uytvanck

Alison Van Uytvanck, Limoges Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Limoges'te şampiyon Van Uytvanck
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19 Aralık 2021 20:40
Limoges Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nı, Rumen Ana Bogdan'ı 2-0 yenen Belçikalı Alison Van Uytvanck kazandı.

Fransa'nın Limoges kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, dünya 119 numarası Bogdan ile klasmanın 68. basamağındaki Van Uytvanck karşılaştı.

Van Uytvanck, 1 saat 25 dakika süren maçı, 6-2 ve 7-5'lik setlerle kazandı.

27 yaşındaki Van Uytvanck, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğuna ulaştı.


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