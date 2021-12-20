Limoges'te şampiyon Van Uytvanck

Limoges Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nı, Rumen Ana Bogdan'ı 2-0 yenen Belçikalı Alison Van Uytvanck kazandı.
Fransa'nın Limoges kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, dünya 119 numarası Bogdan ile klasmanın 68. basamağındaki Van Uytvanck karşılaştı.
Van Uytvanck, 1 saat 25 dakika süren maçı, 6-2 ve 7-5'lik setlerle kazandı.
27 yaşındaki Van Uytvanck, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
Fransa'nın Limoges kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, dünya 119 numarası Bogdan ile klasmanın 68. basamağındaki Van Uytvanck karşılaştı.
Van Uytvanck, 1 saat 25 dakika süren maçı, 6-2 ve 7-5'lik setlerle kazandı.
27 yaşındaki Van Uytvanck, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğuna ulaştı.