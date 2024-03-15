Lille için çeyrek final hiç zor olmadı!

Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Lille, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz ile 1-1 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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Lille için çeyrek final hiç zor olmadı!
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15 Mart 2024 00:52
Son güncelleme 15 Mart 2024 00:53
Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Lille, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz ile karşılaştı.

Decathlon Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Lille, Tiago Santos'un golüyle 43. dakikada 1-0 öne geçti. Sturm Graz 45+1. dakikada Mika Biereth ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Lille'de Yusuf Yazıcı maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Lille, adını Konferans Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.

Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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