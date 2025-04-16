Milwaukee Bucks'ın yıldız guardı Damian Lillard, bacağındaki pıhtı nedeniyle tedavisi süren sağlık sorunları yüzünden play-off ilk turunun başlangıcını kaçıracak.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre, Lillard'ın tedavisinde önemli bir ilerleme kaydedildi ve takım, oyuncunun sezon içinde bir noktada dönmesini bekliyor.



Bucks genel menajeri Jon Horst, "Lillard'ın son taramaları iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini gösteriyor. Bu sayede basketbol aktivitelerini daha yoğun tempoda sürdürebilecek," açıklamasında bulundu.



Koç Doc Rivers ise The Athletic'e yaptığı açıklamada, Lillard'ın henüz temaslı antrenmanlara katılamadığını ancak daha yüksek tempolu şut çalışmaları yapmasına izin verileceğini belirtti.



Bu sezon 58 maçta forma giyen Lillard, 24.9 sayı, 4.7 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakaladı.



Lillard'ın yokluğunda iyi bir performans sergileyen Bucks, 18 Mart'tan bu yana 10 galibiyet – 4 mağlubiyetlik bir seri yakalayarak sezonu sekiz maçlık galibiyet serisiyle tamamladı. Play-off'ta 5. sıradan giren takım, 4. sıradaki Indiana Pacers ile eşleşti. Bucks, normal sezonda Pacers'a karşı oynadığı dört maçın üçünü kazanmıştı.



İlk maç Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak.



