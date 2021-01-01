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"Lillard, Draymond'ı takas ettirmeye çalışıyor" iddiası!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, Portland'ın Golden State Warriors forveti Draymond Green'i takas etmesi için uğraştığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, Portland'ın Golden State Warriors forveti Draymond Green'i takas etmesi için uğraştığı iddia edildi.

NBA Show podcast'te konuşan The Athletic'dan Sam Amick, Lillard'ın, Warriors'ın lüks vergisinden kaçınmak için maaşını düşürmesi gerekmesi durumunda takas pazarına girme ihtimali bulunan Green'i takas ettirmek için uğraştığını iddia etti:

"Warriors'ın gemileri yakması durumunda Draymond'ın takas hedeflerini eliyor olsaydık, bir tanesi de orası (Portland)... Damian ve grubu son birkaç yıldır bunun için uğraşıyor."

Green, Warriors ile dört yıllığı 99.6 milyon dolarlık uzatma kontratının ilk yılında yer alıyor. Sezon öncesinde Kelly Oubre Jr.'ı aldıktan sonra, Warriors'ın lüks vergisi faturasının 147 milyon dolar civarında olması bekleniyor.


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