Lillard: "Ariza'yı kaybetmek, takıma büyük bir darbe oldu"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Trevor Ariza'yı kaybetmenin takıma büyük bir darbe olduğunu itiraf etti.



Ariza, şu anda 12 yaşındaki oğlu için velayet savaşının ortasında olduğu için, Florida'daki Walt Disney World'deki bubble maçlarına gelmekten vazgeçtiğini belirtmişti.



Dame, şu açıklamaları yaptı:



"Bu büyük bir kayıp. Bunun herhangi bir mazereti olduğunu düşünmüyorum. Bu, gerçek olsa bile, 'Birisinin öne çıkması gerekiyor' dediğiniz bir durum değil. Bu bizim için bir kayıp ama onun görüşüne saygı duyuyorum. Onun yerinde olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Bence bu sezon çok sıkıntı yaşadık. Bana kalırsa buna, ekibimize bir darbe olarak bakabiliriz ama (Jusuf Nurkic) ve Zach'i (Collins) de geri aldığımız için, bu bize büyük bir yardım olacak. Umarım önümüze bakabiliriz ve yine yapmak istediğimizi yapabiliriz."



Blazers, sekizinci sıradaki Memphis Grizzlies'in 3.5 maç gerisinde, Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



Sezonda 29-37 derecesinde olan Blazers, Batı'daki son playoff yeri için Grizzlies, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns'ü yenmek adına, Orlando'ya gidecek.



Blazers, Ariza'nın yerini, G League MVP'si Jaylen Adams ile doldurmuştu.



